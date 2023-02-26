الوفود المشاركة في بطولة التنس J500 تشيد بالتنظيم وإيطاليا تنفرد بالقمة

أسدل الستار على أقوى بطولة لناشئى وناشئات التنس J500 والتى نظمها اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعي بمشاركة 200 لاعب ولاعبة مثلوا 30 دولة من مختلف أنحاء العالم وأقيمت منافساتها على ملاعب نادى سماش الرياضي.
وأشادت الوفود المشاركة بالتنظيم المميز الرائع الذى خرج لائقا بأكبر وأقوى بطولة للناشئين والناشئات التى تقام تحت مظلة الاتحاد الدولى للتنس.
وشهدت منافسات الفردى فى الدور النهائى للبطولة انفراد نجوم الازورى الإيطالى بالصدارة، حيث توج فيدريكو بونديولى بلقب الناشئين بالفوز على الصربى 6/ 7 و6/ 3 و 7/ 6 بينما فازت مواطنته فيدريكا اورجيسى على لاعبة الإتحاد الروسى للتنس المصنفة الأولى للبطولة والرابعة عالميا ميرا اندرييفا 6/ 3 و 6/ 3 .
فى الوقت نفسه، أسدل الستار على بطولة الاتحاد الأفريقى للتنس تحت 14 عاما ناشئين وناشئات التى استضافها اتحاد اللعبة البيضاء بملاعب نادى الأمن المركزي، وحصد خلالها الفراعنة الصغار المراكز الأولى.