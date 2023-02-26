عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوفود المشاركة في بطولة التنس J500 تشيد بالتنظيم وإيطاليا تنفرد بالقمة

صدى البلد

أسدل الستار على أقوى بطولة لناشئى وناشئات التنس J500 والتى نظمها اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعي بمشاركة 200 لاعب ولاعبة مثلوا 30 دولة من مختلف أنحاء العالم وأقيمت منافساتها على ملاعب نادى سماش الرياضي.

وأشادت الوفود المشاركة بالتنظيم المميز الرائع الذى خرج لائقا بأكبر وأقوى بطولة للناشئين والناشئات التى تقام تحت مظلة الاتحاد الدولى للتنس.

وشهدت منافسات الفردى فى الدور النهائى للبطولة انفراد نجوم الازورى الإيطالى بالصدارة، حيث توج فيدريكو بونديولى بلقب الناشئين بالفوز على الصربى 6/ 7 و6/ 3 و 7/ 6 بينما فازت مواطنته فيدريكا اورجيسى على لاعبة الإتحاد الروسى للتنس المصنفة الأولى للبطولة والرابعة عالميا ميرا اندرييفا 6/ 3 و 6/ 3 .

فى الوقت نفسه، أسدل الستار على بطولة الاتحاد الأفريقى للتنس تحت 14 عاما ناشئين وناشئات التى استضافها اتحاد اللعبة البيضاء بملاعب نادى الأمن المركزي، وحصد خلالها الفراعنة الصغار المراكز الأولى.

IMG-20230226-WA0026
IMG-20230226-WA0026
IMG-20230226-WA0027
IMG-20230226-WA0027
IMG-20230226-WA0025
IMG-20230226-WA0025
IMG-20230226-WA0023
IMG-20230226-WA0023
IMG-20230226-WA0022
IMG-20230226-WA0022
IMG-20230226-WA0024
IMG-20230226-WA0024
IMG-20230226-WA0021
IMG-20230226-WA0021
IMG-20230226-WA0020
IMG-20230226-WA0020
IMG-20230226-WA0018
IMG-20230226-WA0018
IMG-20230226-WA0019
IMG-20230226-WA0019
IMG-20230226-WA0017
IMG-20230226-WA0017
IMG-20230226-WA0016
IMG-20230226-WA0016
IMG-20230226-WA0013
IMG-20230226-WA0013
IMG-20230226-WA0014
IMG-20230226-WA0014
IMG-20230226-WA0012
IMG-20230226-WA0012
IMG-20230226-WA0015
IMG-20230226-WA0015
IMG-20230226-WA0009
IMG-20230226-WA0009
IMG-20230226-WA0010
IMG-20230226-WA0010
IMG-20230226-WA0011
IMG-20230226-WA0011
IMG-20230226-WA0006
IMG-20230226-WA0006
IMG-20230226-WA0007
IMG-20230226-WA0007
IMG-20230226-WA0008
IMG-20230226-WA0008
IMG-20230226-WA0005
IMG-20230226-WA0005
IMG-20230226-WA0002
IMG-20230226-WA0002
IMG-20230226-WA0004
IMG-20230226-WA0004
IMG-20230226-WA0003
IMG-20230226-WA0003
IMG-20230226-WA0001
IMG-20230226-WA0001
IMG-20230226-WA0000
IMG-20230226-WA0000

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من موسيماني على تعادل الأهلي أمام صن داونز

كارثة تنتظر الفريق.. نجم الزمالك السابق يُفجر مفاجأة بعد الخسارة أمام الترجي

مباراة الأهلي وصن داونز مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا

منعوه من الدخول | نجم الزمالك السابق يعتدي على أمن النادي

حقيقة رحيل أمير مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

بعد الهزة الأرضية بالسويس.. البحوث الفلكية تكشف مناطق النشاط الزلزالي في مصر|تفاصيل

غضب من كولر في الأهلي بسبب هذا اللاعب

بعد صرفها العام الماضي.. علاوة غلاء جديدة للمصريين بمناسبة شهر رمضان 2023|مقترح

ترشيحاتنا

نهاية العالم.. الأمم المتحدة تكشف عن مشاهد مروعة في مناطق الزلزال بتركيا

بيكيه يريد العودة.. شاكيرا تثير الجدل من جديد

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 26-2-2023

حكم صيام وقيام ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء ترد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من قطاع غزة

الشباب والرياضة: تحديد القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك مسئولية مجلس الإدارة فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقش أثري غامض يكشف تاريخ السعودية قبل الإسلام

أول لقاح لعلاج السرطان .. هيحميك من المرض القاتل | اعرف التفاصيل

الختام .. أبرز جوائز مهرجان برلين في دورته الـ 73

الناس بتدور عليه .. إليكِ طريقة عمل الدجاج النباتي

فيديو

ماذا ينتظر العالم.. باحث الزلازل يثير القلق من جديد حول شهر مارس|تغطية خاصة

انخفاض كبير في أسعار البانيه والدواجن اليوم

شكلك وحش.. القصة الكاملة لوفاة طالبة بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها

علامات الزلزال المدمر.. تعرف عليها| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ