اليوم.. اجتماع طارئ في نادي الزمالك لتحديد بديل مرتضى منصور

دعا خالد لطيف أمين الصندوق نادي الزمالك إلى اجتماع عاجل لمجلس إدارة الفارس الأبيض اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة، لبحث العديد من الملفات وعلى رأسها بديل مرتضى منصور رئيس النادي السابق.

يأتي ذلك بعد قرار محكمة النقض بتأييد حكم حبس مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، لمدة شهر.

وظهر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أمام دار القضاء العالي بعد الحكم الصادر بتأييد حبس والده مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

وإنفاذا للقانون واحتراما لأحكام القضاء، سلم مرتضى منصور نفسه لتنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده بالسجن شهر، حيث قضت محكمة النقض أمس برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه وقررت تأييد الحكم الصادر.

وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في 10 أغسطس الماضي، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.