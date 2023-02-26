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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خلال زيارتها لمعرض مسقط للكتاب

نيفين الكيلاني: تكثيف العمل الثقافي بين مصر عمان الفترة المقبلة

صدى البلد

أشادت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بتنظيم معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته الـ27 المقام خلال الفترة من 22 فبراير إلى 4 مارس

وأكدت وزيرة الثقافة خلال زيارتها لسلطنة عمان، عمق العلاقات الثقافية التي تجمع البلدين، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف العمل الثقافي والفني المشترك بين مصر وسلطنة عمان.

وتفقدت وزيرة الثقافة عدد من الأجنحة الرسمية لقطاعات وهيئات السلطنة المُشاركة بالمعرض
بحضور سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان، والدكتور أحمد بهي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.
 

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كما اطلعت على خريطة الفعاليات التي يقيمها المعرض وأثنت على الأنشطة المتنوعة التي يقدمها المعرض لزواره خاصة المقدمة للأسرة والطفل.

 

يشارك في معرض مسقط 32 دولة، يمثلهم 826 دار نشر من و42 مشاركة رسمية من الجهات المختلفة، و31 دار نشر أجنبية موزعين على مختلف أجنحة وقاعات وأركان المعرض، إلى جانب تنظيم 165 فعالية متنوعة.

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وزيرة الثقافة وزارة الثقافة قصور الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض مسقط الدولي للكتاب الشاعر سعد عبد الرحمن

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