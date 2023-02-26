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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بمشاركة 40 دولة.. تفاصيل الدورة الـ16 لـ آرت دبي

صدى البلد

أعلن المعرض العالمي "آرت دبي" عن برنامج دورته السادسة عشرة، التي ستقام في مدينة جميرا دبي بالإمارات العربية المتحدة، في الفترة بين 3 و5 مارس 2023، ويسبقه مؤتمر صحفي يُعقد في الأوّل من مارس.

يشارك في المعرض نحو  40 دولة من 6 قارات، ويضمّ  130 صالة عرض موزّعة على 4 أقسام:  "المعاصر" و"الحديث" و"بوابة" (الذي يضم أعمالاً فنية جديدة وحصرية)، و"آرت دبي ديجيتال".

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يستقبل المعرض أكثر من 30 مشاركاً جديداً للمرّة الأولى، ويشمل عروضاً أولية بمشاركة أبرز روّاد الفن، وسلسلة من الأعمال تضمّ 10 تكليفات فنية جديدة من منطقة جنوب آسيا، تمّ إنتاجها بالشراكة مع صالات العرض المشاركة، فضلاً عن المؤسسات الثقافية الرائدة في جنوب آسيا. 

50 جلسة في آرت دبي 

 

كما يضمّ برنامج عام 2023 أكثر من 50 جلسة حوارية وبرنامجاً تعليمياً متنوّعاً، فضلاً عن "منتدى الفن العالمي"، الذي يُعتبر من أبرز فعاليات هذه الدورة.

وسيتم إطلاق الدورة الأولى من قمّة "كريستيز" للفنون والتكنولوجيا في دبي، كما ستعقد سلسلة حوارات بالشراكة مع مجموعة "مقتنيات دبي" Dubai Collection، وهي أوّل مجموعة فنية مؤسسية من نوعها لمدينة دبي.

بحسب البيان الصادر عن المعرض، تمّ تطوير برنامج "آرت دبي" لعام 2023 بالتعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء الثقافيين المحليين والدوليين، ليصبح أكثر برنامج متكامل على الإطلاق منذ بداية انطلاق المعرض حتى الآن.

وأضاف البيان: "ترعى هذه الدورة المعلمة وكاتبة الفنون المقيمة في سنغافورة كلارا تشي وي بيه، ويترافق المعرض مع برامج إعلامية جديدة مبتكرة لصالات العرض، ومنصّات رقمية تبني مساحات فنية افتراضية".

آرت دبي الإمارات العربية التكنولوجيا الامارات العربيه المتحده ديجيتال منتدى الفن العالمي

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