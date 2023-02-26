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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية يشن هجوماً حاداً على نتنياهو

زعيم المعارضة الإسرائيلية
زعيم المعارضة الإسرائيلية يشن هجوماً حاداً على نتنياهو

اتهم زعيم المعارضة الاسرائليية، يائير لابيد، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتدمير اقتصاد "اسرائيل" وتمزيق الاسرائيليين والتحريض على العنف.

وتعهد لابيد بعدم السماح له بسحق الديمقراطية الاسرائيلية وعدم الضمت على "التحريض السام".

وأضاف لابيد موجها حديثه لنتنياهو: "حان الوقت لوضع حد لأكاذيبك".

وتجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الحاشدة بعدة مناطق في إسرائيل، ضد حكومة نتنياهو، للأسبوع الثامن على التوالي.

وشارك عشرات الآلاف في التظاهرة المركزية وسط تل أبيب. وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامنا مع التظاهرات الاحتجاجية.

ويأتي تصاعد وتيرة الاحتجاجات، في الوقت الذي يواصل فيه وزير القضاء ياريف ليفين ونتنياهو ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في "الكنيست" سيمحا روتمان، التقدم في خطة "إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا".

وكانت الهيئة العامة للكنيست، صادقت يوم الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يلتف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا، بحيث يكون بإمكان الكنيست سن قانون بعد أن ألغته المحكمة العليا.

وأيد القانون 62 عضو كنيست وعارضه 51. وهذا القانون هو أحد تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء أيضا، ويهدف إلى منع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أو بنود فيها بسبب تعارضها مع قوانين أساس.

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