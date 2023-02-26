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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2003 يواجه الزمالك اليوم في ربع نهائي كأس مصر للشباب

صدى البلد

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٣ اليوم الأحد مع الزمالك، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في ربع نهائي بطولة كأس مصر للشباب.

كان أهلي ٢٠٠٣ قد نجح في للتأهل لربع النهائي بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد ٧ نقاط، بتحقيق الفوز في مباراتين وتعادل وحيد، حيث فاز على حرس الحدود ١ - صفر، وعلى إنبي ٣ - ١، قبل أن يتعادل مع البنك الأهلي ١ - ١.

يذكر أن أهلي ٢٠٠٣ واجه الزمالك خلال الموسم الحالي في بطولة الجمهورية، ونجح في تحقيق الفوز عليه بهدف في اللحظات الأخيرة سجله أحمد أشرف.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ محمد شرف مديرًا فنيًا، ومحمود صادق مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

 

فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٣ بطولة كأس مصر للشباب ملعب الأهلي بمدينة نصر الزمالك المجموعة الأولى

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