موجة ساخنة تجتاح الشتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الأيام المقبلة

طعنة صيفية في قلب الشتاء.. شهدت البلاد بداية من اليوم، الأحد، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، ومتوقع استمراره على مدار هذا الأسبوع، وذلك حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

ومن خلال التقرير التالي، نستعرض لكم آخر مستجدات حالة الطقس، والتي جاءت كالتالي:





موعد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى مع حلول منتصف الأسبوع 26 و27 درجة مئوية، لافتة إلى أن منتصف الأسبوع هو ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة.



تحذير عاجل من الأرصاد

وبالرغم من ارتفاع درجات الحرارة، حذرت “غانم” من تغيير نوعية الملابس خلال الأيام القادمة، موضحة أنه بعد موجة الارتفاعات في درجات الحرارة ستعود الأجواء الشتوية من جديد، لافتة إلى أن شهر مارس معروف عنه التقلبات الجوية.



رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق

وأضافت أن اليوم يوجد نشاط في حركة الرياح على بعض المناطق في أقصى غرب البلاد، وتحديدًا في مطروح والسلوم، وستكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة.



رياح مثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس اليوم

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه بداية من اليوم تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بحوالي من درجتين لـ 5 درجات على أغلب مناطق الجمهورية.



سبب ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن سبب هذا الارتفاع هو تأثر البلاد بـ كتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يساعد على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، وبالتالي زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه اليوم متوقع أن يسود طقس دافئ على أغلب المناطق الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، ودافئ على محافظات شمال الصعيد، ومائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار، بينما يسود طقس بارد لـ شديد البرودة خلال فترات الليل على أغلب مناطق الجمهورية.

ولفتت إلى تكون صقيع على المزروعات في وسط سيناء نتيجة انخفاض درجات الحرارة فترة الليل لأقل من 5 درجات، مشيرة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبه تكون الشبورة المائية.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 22 - 14

الإسكندرية 22 - 14

الإٍسماعيلية 23 - 12

الغردقة 25 - 14

سوهاج 25 - 9

أسوان 28 - 12

درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية

العظمى الصغرى



الرياض 32 - 16

أبوظبي 31 - 21

أنقرة 17 -2

لندن 8 - 1

واشنطن 15 - 4

باريس 6 - -2

بكين 10 -1

