بعد التعثر أمام صن داونز.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بدوري أبطال أفريقيا

​سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام صن داونز بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الأهلي وي السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى نقطة من مباراتين، بينما ارتفع رصيد صن داونز للنقطة السابعة في صدارة المجموعة الثانية.

ويلتقي الأهلي مع القطن الكاميروني مساء الجمعة المقبل بالقاهرة، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي الإطار ذاته، علّق الإعلامي أحمد شوبير على تعادل الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

وقال “شوبير”، في تصريحات إذاعية: "الأهلي وضع نفسه في موقف صعب للغاية في التأهل، خاصة أن صن داونز سوف يلعب مع الهلال في السودان".

وأضاف: "الأهلي أصبح مطالبًا بالفوز على القطن الكاميرون ثم الفوز على صن داونز في بريتوريا ثم الفوز على الهلال السوداني".

وتابع: "كولر لم يتعامل من الناحية الفنية بشكل جيد، وذلك بعد قرار مشاركة بيرسي تاو في مركز رأس الحربة وتجاهل كهربا وشريف، كما أن المستوى الذي ظهر به أحمد عبد القادر غريب للغاية حيث لم يؤد بشكل جيد".

واختتم: "تبديلات كولر تعتبر متأخرة للغاية، كما لم يسرع من خطوات غلق وسط الملعب بعد التقدم على صن داونز، ولذلك أصبحت فرصة الأهلي صعبة في التأهل".