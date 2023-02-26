ضربة بوتين الجديدة.. لماذا تخشى مولدوفا أن تكون “أوكرانيا الجديدة”؟

تتصاعد التوترات في مولدوفا، وهي دولة صغيرة على الحدود الجنوبية الغربية لأوكرانيا، حيث اتهمت روسيا بوضع الأساس لانقلاب يمكن أن يجر البلاد إلى حرب الكرملين.

اتهمت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، روسيا باستخدام «مخربين» متنكرين في زي مدنيين لتأجيج الاضطرابات وسط فترة من عدم الاستقرار السياسي، مرددا تحذيرات مماثلة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي الوقت نفسه، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف بلا أساس بالتخطيط لهجومها على أرض موالية لروسيا في مولدوفا حيث لموسكو موطئ قدم عسكري، مما زاد المخاوف من أنه يخلق ذريعة لضم شبه جزيرة القرم على غرار شبه جزيرة القرم.

والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس ساندو على هامش رحلته إلى وارسو الأسبوع الماضي، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي.

وعلى الرغم من عدم وجود ما يشير إلى قبوله دعوتها للزيارة، إلا أن البيت الأبيض قال إنه أكد مجددا دعمه “لسيادة مولدوفا وسلامة أراضيها”.

وعلى الرغم من مناشدات موسكو بالبراءة، فإن أفعالها فيما يتعلق بمولدوفا تشبه إلى حد كبير الخطوات التي اتخذتها قبل ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014، وغزوها الشامل لأوكرانيا العام الماضي.

وألغى بوتين الثلاثاء الماضي مرسوما للسياسة الخارجية صدر عام 2012 اعترف جزئيا باستقلال مولدوفا وفقا لرويترز.

ثم اتهمت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس أوكرانيا “بإعداد استفزاز مسلح” ضد منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا في مولدوفا “في المستقبل القريب”، حسبما ذكرت وكالة تاس لوسائل الإعلام الحكومية.

ولم يتم تقديم أي دليل أو مزيد من التفاصيل لدعم اتهام الوزارة، وقد تم رفضه من قبل مولدوفا.

لكن هذا الادعاء وضع القادة الغربيين في حالة تأهب، وجاء بعد عام تقريبا من تقديم بوتين مزاعم مماثلة لا أساس لها من الصحة بأن الروس كانوا مستهدفين في دونباس - الجناح الشرقي لأوكرانيا حيث دعمت موسكو الانفصاليين المتشددين منذ عام 2014 - مما سمح له بتصوير غزوه للبلاد على أنه قضية دفاع عن النفس.

وقالت “سي إن إن”: ”كان هذا هو الحال من قبل - لقد رأينا أنشطة مستمرة لروسيا تحاول استكشاف واستغلال مساحة المعلومات في مولدوفا باستخدام الدعاية”.

وأضافت: «مع الحرب، تضاعفت وتكثفت كل هذه الأدوات التي كانت تستخدمها روسيا من قبل». ما نراه هو إعادة تنشيط الوكلاء السياسيين الروس في مولدوفا'.

وتابعت: “أرى الكثير من بصمات القوات الروسية والخدمات الروسية في مولدوفا”.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي لشبكة سي بي إس يوم الأحد الماضي: “هذا بلد ضعيف جدا، ونحن جميعا بحاجة إلى مساعدتهم”.