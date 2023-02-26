توتنهام يفوز على تشيلسي 2-0 في الدوري الإنجليزي

نجح فريق توتنهام في الفوز على نظيره تشيلسي، بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

الهدف الأول لفريق توتنهام جاء عن طريق سكيب في الدقيقة 46، ثم أضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 82.



وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فورستر.

خط الدفاع: روميرو - داير - لينجليت - إيمرسون.

خط الوسط: سكيب - هويبيبرج - بن ديفيز.

خط الهجوم: كولوسيفسكي - ريتشارليسون - هاري كين.



في المقابل جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: تشيلويل - تياجو سيلفا - كوليبالي - ريس جيمس.

خط الوسط: لوفتوس تشيك - إنزو فيرنانديز - حكيم زياش.

خط الهجوم: جواو فيليكس - رحيم ستيرلينج - كاي هافيرتز.

وبهذه النتيجة، يحتل توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.