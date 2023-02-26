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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العرجاني: الوضع في سيناء تغير تمامًا بعد تولي الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر سيناء، إن اليوم عيد بالنسبة لأبناء سيناء، لأن تنمية سيناء، كانت واقعا نعيشه وليس مجرد أقوال، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أعطى إشارة البدء في البناء والتنمية الشاملة في أرض الفيروز، بعد القضاء على الإرهاب الأسود.
 

 

لم نجد من يهتم بسيناء مثل السيسي

وأضاف الشيخ العرجاني، خلال مداخلة هاتفية علي قناة "اكسترا نيوز"، أنه على مر العصور لم يجد المواطن السيناوي رئيسا يهتم به مثل الرئيس السيسي، وكذلك المحافظات الحدودية نفس الأمر، منوهًا بأن المرحلة المقبلة من التنمية ستكون مرحلة شاملة وقوية، وأول من يستفيد من التنمية في سيناء، أسر الشهداء.

ميناء العريش يستطيع تحمل السفن الكبيرة

وأوضح العرجاني، أن ميناء العريش سيكون ميناء دوليا يستطيع تحمل السفن الكبيرة، ليتحول من 10 آلا طن إلى تحمل 50 ألف طن، ويمكن تصدير كل الخامات من خلاله، مضيفًا بأن المشروعات التي تمت في شمال سيناء، سوف يكون معها بالتوازي تنمية شاملة في مطروح والسلوم.

وتحدث عن المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية في سيناء، والتي شملت مشروعات الطرق والكهرباء وتوسيعات ميناء العريش ومطار العريش واستصلاح أكثر من 650 ألف فدان، إضافة إلى المحطات البخارية وتأسيس الشركات لأبناء سيناء.
 

ولفت العرجاني إلي، أن الوضع في سيناء تغير تمامًا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، خاصة بالنسبة لمشروعات الطرق والتوسعات التي تتم بوتيرة سريعة.

 

وتابع : "عملنا محطات تحلية مياه في الشيخ زويد والعريش وغيرها، ونعمل على الاستمرار عليها حاليًا"، متطرقًا إلى قطاع التوسع في الأراضي الزراعية، فهناك مبادرة من رجال الأعمال لاستئجار شجر الزيتون، والذي يعد من أفضل أنواع الزيتون، كما يتم زرع خوخ وعنب للتحول إلى الأخضر.
 

السيسي سيناء عيد أرض الفيروز الإرهاب السفن الكبيرة الشهداء مشروعات الطرق الأراضى الزراعية

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