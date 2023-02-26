شادي محمد يفتح النار على اتحاد الكرة بكلمات قوية

أكد شادي محمد نجم كرة القدم المصرية وقائد النادي الأهلي السابق، أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يسر خلال الفترة الحالية بخطة واضحة أو رؤية من أجل إنجاح المنتخبات الوطنية.

وقال شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "اتحاد الكرة في الوقت الحالي يعين مدربين بلا أى خبرات وذلك ليس فقط فى اسم المدير الفني، أنا أتحدث عن الجهاز ككل.

وأضاف: "لابد أن يتم اختيار المدربين المميزين الذي نجحوا مع أندية من أجل التميز لمنتخب مصر، لكن مينفعش التعاقد مع مدير فني أو مدرب عام أو مساعد لمنتخب مصر وهو لم ينجح مع أى نادٍ.

وتابع: "لابد من التعلم من التجربة الألمانية وأن يكون هناك اهتمام كبير بقطاعات الناشئين والشباب.