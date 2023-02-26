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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات الأمريكية تفجر مفاجأة: رئيس الصين أمر الجيش بالاستعداد لـ غزو تايوان

الجيش الصيني
الجيش الصيني

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، إن المعلومات الاستخباراتية تفيد بأن الرئيس الصيني، شي جين بينج، أمر الجيش الصيني بالتأهب لغزو تايوان بحلول عام 2027.

وأوضح بيرنز، أن أمريكا يجب أن تأخذ رغبة “شي جين بينج” في السيطرة على تايوان بجدية بالغة؛ حتى وإن لم يكن الصراع العسكري هو النتيجة الحتمية لذلك.

وأضاف: "نحن نعلم أن الرئيس شي جين بينج أصدر تعليماته لجيش التحرير الشعبي، بالاستعداد لغزو تايوان بحلول عام 2027، لكن هذا لا يعني أنه قرر شن الغزو عام 2027 أو أي عام آخر".

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وتابع قائلا: "أعتقد أن حكمنا على الأقل، أن الرئيس شي، وقيادته العسكرية، لديهم شكوك اليوم بشأن إمكانية نجاح ذلك الغزو".

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