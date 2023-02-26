شبانة ينتقد اتحاد الكرة بعد خروج منتخب الشباب من أمم أفريقيا

أكد الإعلامي محمد شبانة، ان اتحاد كرة القدم خذل الجميع في كل الملفات التي تم إداراتها من جانبه خلال الفترة الماضية، رغم امتلاك مصر العديد من الإمكانيات، مؤكدا أن الأزمة حاليا في المسئولين الذين يديرون الجبلاية، والذين ليس لديهم أي خطط مطلقا لتطوير الكرة المصرية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "اتحاد الكرة ومسئوليه يشغلون أنفسهم بأزمات وهمية بدل من رغبتهم في تطوير الكرة المصرية، اليوم عقدوا اجتماعا طارئًا ولا أحد يعرف أي الموضوعات التي سيتم مناقشتها في هذه الأزمات".

وأضاف: "مستوى الفكر نفسه داخل إدارة الجبلاية متواضع جدًا، وفشلوا في تنظيم أمم إفريقيا للشباب، منذ حفل الافتتاح وحتى الملاعب الخاصة بالمباريات والتدريبات، جميع المنتخبات اشتكوا من الأوضاع الخاصة بالبطولة".

وأكمل: "فيتوريا يتعامل مع مسئولي اتحاد الكرة كأنه (الحاكم بأمره) رغم أننا لم نرى منه أي شئ حتى الآن، ومنتخب مصر للشباب قدم أداءً سيئا في البطولة، لا يعكس المواهب التي تتمتع بها الكرة المصرية".

وأتم: "منتخب الشباب لو تم الاهتمام به وبفترة إعداد جيدة له كان سيقدم نتائج أفضل، ولكن مستقبل الكرة المصرية أصبح مظلم في ظل إدارة اتحاد الكرة، رغم اننا نمتلك مواهب كثيرة في مصر تصلح للاحتراف الخارجي".