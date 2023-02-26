تعليق مثير من جمال الغندور على استقدام رئيس لجنة حكام أجنبي

أكد جمال الغندور الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، أن التحكيم المصري سيظل كبيرًا، وتاريخه في المشاركات بكأس العالم على مشرف للغاية.

وتابع الغندور خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تراجع التحكيم شئ طبيعي في الوقت الحالي، بسبب حالة عدم الاستقرار، وإدارة الكرة المصرية وراء التراجع الحالي".

وأضاف جمال الغندور: "الاتحاد المصري تعاقد مع خبير تحكيمي وفشل والآن يتجه أيضًا للتعاقد مع رئيس لجنة الحكام أجنبي مرة أخرى، والمبرر هو أن الأندية ترغب في وجود رئيس لجنة حكام أجنبي".

واستطرد: "هناك أسباب تافهة من أجل تعيين رئيس لجنة حكام أجنبي، ولا يوجد مشكلة في تواصل رؤوساء الأندية مع رئيس لجنة الحكام، وهذا ليس دليل على المجاملة".

واختتم: "استقدام رئيس لجنة حكام أجنبي لتولي المنصب هو إهانة صريحة للتحكيم المصري، ونملك حكاما سابقة قادرة على أن تتولى المهمة بشكل أفضل".