عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عادل عبدالرحمن: الأهلي ارتكب أخطاء دفاعية كارثية أمام صن داونز

صدى البلد

قال عادل عبدالرحمن نجم الأهلي السابق، أن فريق صن داونز من أفضل الفرق الإفريقية هجوميًا لكنهم غير جيدين على المستوى الدفاعي، مشيرًا إلى أن الأهلي أهدر هدفًا عن طريق عبدالقادر في بداية المباراة.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "صن داونز يلعب كرة جيدة لكنه ليس فريق مخيف، والنادي الأهلي يمر بفترة صعبة خصوصا بعدما خرج من كأس العالم للأندية ثم توجه إلى السودان لمواجهة الهلال عصرًا، ثم اللعب في أسوان، وأخيرا مواجهة صن داونز، وكل هذه الأمور تؤثر على اللاعبين".

وواصل: "الأهلي أضاع عدة فرص محققة أمام صن داونز، وكان لابد من تكسير (رتم اللعب) بعد الهدف الثاني الذي سجله حسين الشحات، وكانت نقطة فارقة في نتيجة المباراة، الفريق الجنوب إفريقي كان مُتحفزًا وهاجم بشراسة بعد الهدف الثاني، ولذلك كان يجب تهدئة اللعب لمدة دقيقتين فقط".

وأكمل: "كان من المفترض وجود ترتيب لمسددي ركلات الجزاء من جانب مارسيل كولر".

وزاد: "هذه الفترة من كل موسم يدخل الأهلي في ظروف صعبة بسبب ضغط المباريات والمشاركة في مونديال الأندية ثم خوض مواجهات افريقيا ثم مؤجلات الدوري، نضع في الاعتبار إجهاد اللاعبين ووجود أخطاء كثيرة في بعض المباريات".

وتابع: "يجب تلافي أزمة كل موسم بسبب ضغط المباريات وارهاق اللاعبين، ومارسيل كولر قام باتباع سياسة التدوير، ولابد أن يتعلم الفريق من الأخطاء التي حدثت، مع ضرورة تغيير بعض الخطط الخاصة بالضغط على المنافس، والفريق لديه لاعبين مميزين وأداء أفضل".

وأتم: "صن داونز يمتلك 3 لاعبين في الهجوم هم الأفضل في إفريقيا، واهدافه في شباك الأهلي جاءت من أخطاء دفاعية واضحة، ما كان يجب أن يقع فيها الفريق".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

بملابس ملفتة .. زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بجمالها

رغم انخفاضها.. غرفة الدواجن تكشف مفاجأة: سعر الفراخ مش حقيقي

رجعت تاني.. هبوط مفاجيء في أسعار البيض اليوم بالاسواق

جريمة فى زمن قياسي.. سائق أوبر يستبيح جسد سيدة ولم تستطع مقاومته

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

بشائر رمضان.. الدواجن تتراجع 26 جنيها والبيض 15 وانخفاض كبير في الخضراوات

مرتضي منصور يقضي فترة الحبس 13 شهرا في هذه الحالة

ترشيحاتنا

بداية من 897 ألف جنيه.. أحدث 5 سيارات كهربائية في مصر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 27 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

أرخص موبايل سامسونج في مصر..للطبقة المتوسطة

سمير فرج: بحيرة البردويل من بين الأفضل عالميا في إنتاج الأسماك

أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد.. وموعد انخفاض درجات الحرارة.. ومفاجأة بشأن أسعار الدواجن واللحوم والذهب الفترة المقبلة

صافرات الإنذار تدوي.. إعلان حالة تأهب جوي في العاصمة الأوكرانية كييف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة.. بعد أزمة حواجبها.. صور وضعت منى زكي في مأزق وحذاء هيفاء وهبي يضعها في مرمى الانتقادات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلاوة الطحينية؟

هترجع للفن تاني.. خبيرة فلك تنبأت بانفصال حلا شيحة ومعز مسعود قبل شهور

لن تصدق وزنه.. زوجان يصنعان أكبر لابتوب في العالم.. شاهد

فيديو

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

تكلفة إجراءات الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحية الشهادة وتأثيرها على إتمام القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ