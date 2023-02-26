عادل عبدالرحمن: الأهلي ارتكب أخطاء دفاعية كارثية أمام صن داونز

قال عادل عبدالرحمن نجم الأهلي السابق، أن فريق صن داونز من أفضل الفرق الإفريقية هجوميًا لكنهم غير جيدين على المستوى الدفاعي، مشيرًا إلى أن الأهلي أهدر هدفًا عن طريق عبدالقادر في بداية المباراة.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "صن داونز يلعب كرة جيدة لكنه ليس فريق مخيف، والنادي الأهلي يمر بفترة صعبة خصوصا بعدما خرج من كأس العالم للأندية ثم توجه إلى السودان لمواجهة الهلال عصرًا، ثم اللعب في أسوان، وأخيرا مواجهة صن داونز، وكل هذه الأمور تؤثر على اللاعبين".

وواصل: "الأهلي أضاع عدة فرص محققة أمام صن داونز، وكان لابد من تكسير (رتم اللعب) بعد الهدف الثاني الذي سجله حسين الشحات، وكانت نقطة فارقة في نتيجة المباراة، الفريق الجنوب إفريقي كان مُتحفزًا وهاجم بشراسة بعد الهدف الثاني، ولذلك كان يجب تهدئة اللعب لمدة دقيقتين فقط".

وأكمل: "كان من المفترض وجود ترتيب لمسددي ركلات الجزاء من جانب مارسيل كولر".

وزاد: "هذه الفترة من كل موسم يدخل الأهلي في ظروف صعبة بسبب ضغط المباريات والمشاركة في مونديال الأندية ثم خوض مواجهات افريقيا ثم مؤجلات الدوري، نضع في الاعتبار إجهاد اللاعبين ووجود أخطاء كثيرة في بعض المباريات".

وتابع: "يجب تلافي أزمة كل موسم بسبب ضغط المباريات وارهاق اللاعبين، ومارسيل كولر قام باتباع سياسة التدوير، ولابد أن يتعلم الفريق من الأخطاء التي حدثت، مع ضرورة تغيير بعض الخطط الخاصة بالضغط على المنافس، والفريق لديه لاعبين مميزين وأداء أفضل".

وأتم: "صن داونز يمتلك 3 لاعبين في الهجوم هم الأفضل في إفريقيا، واهدافه في شباك الأهلي جاءت من أخطاء دفاعية واضحة، ما كان يجب أن يقع فيها الفريق".