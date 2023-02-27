تكشف عن أنوثتها .. سارة سلامة تثير ضجة في أحدث ظهور لها

كعادتها تشارك الفنانة سارة سلامة متابعيها بأحدث إطلالتها وقد شاركت هذه المرة بإطلالة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت سارة سلامة، بإطلالة جريئة مرتدية توب أسود كشف عن بطنها ونسقت معه بنطلون جينز ونسقت معه جاكت جينز .

وقد حصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة في المكياج بالألوان الترابية التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بالألوان الترابية التي كشفت عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه