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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعلام بني سويف يناقش أسباب السكتة القلبية وطرق الوقاية

ندوة ببني سويف
ندوة ببني سويف

نظم مركز النيل للإعلام  ببني سويف برئاسة  الدكتور محمد سعد أمين مدير إعلام شمال الصعيد ندوة حول التغذية العلاجية شارك فيها الدكتورة  هبة حسن مدير العيادات بالتامين الصحي ببني سويف وأمينة المرأة بحزب حماة الوطن بالمحافظة . 


 في البداية أكد الدكتور  أحمد محمود استشارى الأطفال والتغذية أن الغذاء الصحي المتوازن والمناسب يؤدي دورا مهما في استعادة صحّة المريض وتقليل فترة النقاهة وعدم حدوث انتكاسات له بعد الشفاء هذا ما  خلال ندوة التغذية العلاجية ..روشتة لصحة المرضى.


وأضاف  “محمود  ” أن  التغذية السليمة تزيد من قدرة الأنسجة على تعويض التالف من خلاياها وزيادة حيويتها مثل سرعة تعويض الفاقد من الدم نتيجة النزف أو الأمراض المختلفة. كذلك تساعد على التئام الجروح والكسور عقب الحوادث والعمليات الجراحية.

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مشيرا الى ان  الغذاء المتوازن والمناسب له أهمية خاصة في الحفاظ على المستوى الصحّي للإنسان وحمايته من الإرهاق البدني والنفسي.


 وفى رده على استفسارات الشباب أشار إلى  أن  الغذاء يكون  هو العلاج الأساسي أو الوحيد في بعض الحالات المرضية، مثل حالات فقر الدم، وعوز البروتين، والسمنة، والنحافة، وبعض حالات داء السكري من النوع الثاني للغذاء أهمية كبرى في مقاومة حدوث الأمراض عن طريق تكوين الأجسام المضادة  ووسائل المناعة الأخرى،  قد يؤدي سوء التغذية وإصابة الأطفال بالأمراض المختلفة إلى تأخّر نموّهم الجسدي والعقلي، ولذا فإن تغذية الأطفال بالأطعمة المناسبة، وخصوصاً أثناء المرض وفي فترات النقاهة، تمنع حدوث التأخر في النمو وتعمل على زيادة الحيوية والنشاط، وتقلّل من فترة المرض.

 كما نظم المركز ندوة حول  السكتة القلبية الأسباب وطرق الوقاية  ، حاضر فيها  الدكتور أحمد جابر العمدة  استشاري القلب و رئيس لجنة الصحة بحزب حماة الوطن ببني سويف ، والدكتورة  هبة حسن مدير العيادات بالتأمين الصحي ببني سويف وأمينة المرأة بحزب حماة الوطن بالمحافظة .  والدكتورة رشا يحيى بتعليم بني سويف و أمينة التعليم بالحزب  بحضور أكثر من ٢٠٠ من خريجات الجامعة

 

ندوة ببني سويف
ندوة ببني سويف
ندوة ببني سويف
ندوة ببني سويف
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