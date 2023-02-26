نائب محافظ بني سويف يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بـ"ناصر"

عقد الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، في إطار توجيهات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بناصر في قطاع الري ومشروعات إنشاء وإحلال وتجديد الكباري على المجاري المائية.

وحضر الاجتماع الدكتورمحمد جبر معاون المحافظ "منسق عام المبادرة ببني سويف"، على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، والمهندس محمد عبد الجواد مدير عام الري ومسؤولى جهاز التعمير ودار الهندسة ، وأحمد إبراهيم عضو وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة.

وناقش نائب المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في العديد من القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية ،مشددا على أهمية الالتزام بتوجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" والمتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات المبادرة ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، موجها بإعداد تقارير دورية تتضمن نسب التنفيذ، والمعوقات التي تواجههم لسرعة تذليلها، مع ضرورة تنفيذ برنامج زمني محدد يتم مراجعته أسبوعيا.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف الخاص بمشروع كوبري الهجانة، ودراسة الوضع الحالي والحلول الفنية والهندسية اللازمة لتذليل بعض المعوقات الخاصة بسير الأعمال بالكوبري ، بجانب متابعة الموقف الحالي لعملية إنشاء كوبري بالموقع الجديد.