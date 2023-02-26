صعود طلاب جامعة بني سويف لنهائي مسابقة المراسل التلفزيوني «إبداع 11»

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، صعود اثنين من طلاب الجامعة إلى نهائي بمسابقة المراسل التلفزيوني “إبداع 11”، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ووجه رئيس جامعة بني سويف التهنئة إلى الطلاب زياد محمد فاضل، الطالب بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، والطالبة سهيلة السيد السعيد، الطالبة بكلية الإعلام، متمنياً لهم مزيدا من النجاح والتوفيق والحصول على المراكز الأولى بالمسابقة.

وأكد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية قدرات طلابها ورعايتهم وتشجيعهم على المشاركة في جميع المسابقات، وتسعى دائما لاكتشاف المزيد من النماذج الإيجابية، ودعم المواهب في مختلف المجالات، بما يساهم في رفع مستوى قدراتهم الثقافية والعلمية.

وأوضح الدكتور منصور حسن أن هناك اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية داخل الجامعة بهدف تحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.

ولفت إلى أن الأنشطة الطلابية تساعد الطلاب في بناء الشخصية المتكاملة، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامهم من أجل تنمية طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.