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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل..مفاجأة مدوية حول مصير أمير مرتضي منصور مع الزمالك

أمير مرتضي منصور
أمير مرتضي منصور

كشف الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل جديدة حول مصير أمير مرتضي منصور كمدير للكرة بالفريق الأول لنادي الزمالك.

وقال فاروق خلال تصريحات لقناة "تن"،:" الغموض يسيطر علي موقف أمير وتواجده مع اللاعبين بعد الأزمة الاخيرة لرئيس النادي مرتضي منصور.

وأوضح،:" هناك اجتماع لأعضاء مجلس إدارة الكرة بعد تكليف البرلماني سليمان وهدان،  متابعا:" هناك صراع علي كرسي الرئاسة وأعضاء الزمالك يرفضون تواجد سليمان وهدان"..

 

وعن فيريرا، أكد فاروق، أن المدير الفني باقي في منصبه وأوصي بتجديد عقد مدافع الزمالك حمزة المثلوثي لإجادته خلال المباريات الأخيرة.
 

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