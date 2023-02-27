إنتاج 70% من الاحتياج المحلي للقمح بحلول 2030.. تفاصيل

أكد رضا محمد، مدير معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للقمح، أن الدولة المصرية تقوم بجهود في زراعة القمح، مضيفا أنه هذا الأمر بهدف للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتلافي أضرار الأزمات العالمية.

وأضاف رضا محمد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه بحلول عام 2030 سوف نغطي 70% من حجم الاحتياج المحلي من القمح داخل الدولة المصرية.

وتابع أن إضافة 240 ألف فدان جديدة إلى الأراضي المستصلحة، يتم من خلال المشروعات القومية الجديدة في الوادي الجديد وتوشكى وشرق العوينات ومناطق أخرى.



استنباط أصناف جديدة



وأوضح رضا محمد، مدير معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للقمح، أن الدولة المصرية تعمل على استنباط أصناف جديدة مقاومة للتغيرات المناخية، وتعطي إنتاجا كبيرا.

