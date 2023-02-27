أول تعليق من كيليان مبابي عقب فوز باريس سان جيرمان أمام مارسيليا

علق كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، علي فوز الفريق أمام نظيره مارسيليا، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة ٢٥ من بطولة الدوري الفرنسي.

ونشر مبابي صورة له من المباراة، وعلق كاتبًا: “نحن باريس سان جيرمان”.

واكتسح فريق باريس سان جيرمان نظيره مارسيليا، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة ٢٥ من بطولة الدوري الفرنسي.

جاء الهدف الأول عن طريق ملابس في الدقيقة ٢٥ ثم أضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة ٢٩.

وجاء الهدف الثالث عن طريق ملابس في الدقيقة ٥٥.

وبدأ باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من:.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: موكيلي، راموس، ماركينيوس، كيمبيمبي.

خط الوسط: فابيان رويز، فيراتي، فيتينها، نونو مينديز.

خط الهجوم: مبابي، ميسي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد ٦٠ نقطة، بينما يأتي خلفه مارسيليا في الوصافة برصيد ٥٢ نقطة.