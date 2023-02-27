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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من كيليان مبابي عقب فوز باريس سان جيرمان أمام مارسيليا

مبابي
مبابي

علق كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، علي فوز الفريق أمام  نظيره مارسيليا، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة ٢٥ من بطولة الدوري الفرنسي.

ونشر مبابي صورة له من المباراة، وعلق كاتبًا: “نحن باريس سان جيرمان”.

باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتقدم على مارسيليا 2-0 في الشوط الأول

واكتسح فريق باريس سان جيرمان  نظيره مارسيليا، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة ٢٥ من بطولة الدوري الفرنسي.

جاء الهدف الأول عن طريق ملابس في الدقيقة ٢٥ ثم أضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة ٢٩.

وجاء الهدف الثالث عن طريق ملابس في الدقيقة ٥٥.

وبدأ باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من:.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: موكيلي، راموس، ماركينيوس، كيمبيمبي.

خط الوسط: فابيان رويز، فيراتي، فيتينها، نونو مينديز.

خط الهجوم: مبابي، ميسي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد ٦٠ نقطة، بينما يأتي خلفه مارسيليا في الوصافة برصيد ٥٢ نقطة.

كيليان مبابي مبابي باريس سان جيرمان مارسيليا الدوري الفرنسي

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