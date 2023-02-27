دانا حمدان تكشف عن سنها الحقيقي ومساعدتها لشقيقاتها..ومي سليم: زواجي الثاني استمر 10 أيام

خصص برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" حلقة خاصة مع مي سليم وميس سليم ودانا حمدان، للحديث عن حياتهم الشخصية والمهنية.

وقالت دانا حمدان، إن والدتها كانت شديدة للغاية في فكرة المذاكرة، متابعة:"كنت شاطرة في الردود والكلام والتحقت بكلية الحقوق".

ولفتت "ميس حمدان"، إلى أن دانا هى السبب في دخولنا جميعا الفن، متابعة:" كنت باخدهم معايا في كل مكان".



مي سليم: زواجي الثاني استمر 10 أيام ولا مانع للزواج مرة أخرى



وتحدثت الفنانة مي سليم عن حياتها الشخصية، قائلة: "تزوجت مرتين ولا مانع لدي في الزواج للمرة الثالثة"، متابعة: "مش قافلة باب الزواج والفكرة موجودة".

وأضافت: "زواجي الأول استمر لمدة عامين والثاني لمدة 10 أيام فقط"، متابعة:" الاختيار كان خاطئ من الاتجاهين وقرار الانفصال كان سريعا".

قالت الفنانة دانا حمدان، إنها الأكبر سنا بين اخواتها، متابعة:" أكبر منهم بكتير وعندي 46 سنة..وميس أكبر من مي".

وأضافت "مي سليم":" أنا الصغيرة فيهم ولكن السن مجرد رقم..ومفيش بيننا فكرة الفرق في السن ومرتبطين ببعض للغاية".

تحدثت الفنانة مي سليم عن حياتها الشخصية، قائلة: "تزوجت مرتين ولا مانع لدي في الزواج للمرة الثالثة"، متابعة: "مش قافلة باب الزواج والفكرة موجودة".

وأضافت: "زواجي الأول استمر لمدة عامين والثاني لمدة 10 أيام فقط"، متابعة:" الاختيار كان خاطئ من الاتجاهين وقرار الانفصال كان سريعا".