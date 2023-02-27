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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دانا حمدان تكشف عن سنها الحقيقي ومساعدتها لشقيقاتها..ومي سليم: زواجي الثاني استمر 10 أيام

مي سليم ودانا حمدان
مي سليم ودانا حمدان وميس سليم

خصص برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" حلقة خاصة مع مي سليم وميس سليم ودانا حمدان، للحديث عن حياتهم الشخصية والمهنية.


ميس حمدان: دانا هى السبب في دخولنا جميعا الفن

وقالت دانا حمدان، إن والدتها كانت شديدة للغاية في فكرة المذاكرة، متابعة:"كنت شاطرة في الردود والكلام والتحقت بكلية الحقوق".

ولفتت "ميس حمدان"، إلى أن دانا هى السبب في دخولنا جميعا الفن، متابعة:" كنت باخدهم معايا في كل مكان".
 

مي سليم: زواجي الثاني استمر 10 أيام ولا مانع للزواج مرة أخرى
 

وتحدثت الفنانة مي سليم عن حياتها الشخصية، قائلة: "تزوجت مرتين ولا مانع لدي في الزواج للمرة الثالثة"، متابعة: "مش قافلة باب الزواج والفكرة موجودة".

وأضافت: "زواجي الأول استمر لمدة عامين والثاني لمدة 10 أيام فقط"، متابعة:" الاختيار كان خاطئ من الاتجاهين وقرار الانفصال كان سريعا".

الفنانة دانا حمدان تكشف عن سنها الحقيقي وشقيقاتها يمتنعون
 

قالت الفنانة دانا حمدان، إنها الأكبر سنا بين اخواتها، متابعة:" أكبر منهم بكتير وعندي 46 سنة..وميس أكبر من مي".

وأضافت "مي سليم":" أنا الصغيرة فيهم ولكن السن مجرد رقم..ومفيش بيننا فكرة الفرق في السن ومرتبطين ببعض للغاية".

مي سليم: زواجي الثاني استمر 10 أيام ولا مانع للزواج مرة أخرى
 

تحدثت الفنانة مي سليم عن حياتها الشخصية، قائلة: "تزوجت مرتين ولا مانع لدي في الزواج للمرة الثالثة"، متابعة: "مش قافلة باب الزواج والفكرة موجودة".

وأضافت: "زواجي الأول استمر لمدة عامين والثاني لمدة 10 أيام فقط"، متابعة:" الاختيار كان خاطئ من الاتجاهين وقرار الانفصال كان سريعا".

مي سليم ميس سليم دانا حمدان برنامج واحد من الناس كلية الحقوق اخبار التوك شو

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