دانا حمدان تكشف عن سنها الحقيقي ومساعدتها لشقيقاتها..ومي سليم: زواجي الثاني استمر 10 أيام

خصص برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" حلقة خاصة مع مي سليم وميس سليم ودانا حمدان، للحديث عن حياتهم الشخصية والمهنية.
ميس حمدان: دانا هى السبب في دخولنا جميعا الفن
وقالت دانا حمدان، إن والدتها كانت شديدة للغاية في فكرة المذاكرة، متابعة:"كنت شاطرة في الردود والكلام والتحقت بكلية الحقوق".
ولفتت "ميس حمدان"، إلى أن دانا هى السبب في دخولنا جميعا الفن، متابعة:" كنت باخدهم معايا في كل مكان".
مي سليم: زواجي الثاني استمر 10 أيام ولا مانع للزواج مرة أخرى
وتحدثت الفنانة مي سليم عن حياتها الشخصية، قائلة: "تزوجت مرتين ولا مانع لدي في الزواج للمرة الثالثة"، متابعة: "مش قافلة باب الزواج والفكرة موجودة".
وأضافت: "زواجي الأول استمر لمدة عامين والثاني لمدة 10 أيام فقط"، متابعة:" الاختيار كان خاطئ من الاتجاهين وقرار الانفصال كان سريعا".
الفنانة دانا حمدان تكشف عن سنها الحقيقي وشقيقاتها يمتنعون
قالت الفنانة دانا حمدان، إنها الأكبر سنا بين اخواتها، متابعة:" أكبر منهم بكتير وعندي 46 سنة..وميس أكبر من مي".
وأضافت "مي سليم":" أنا الصغيرة فيهم ولكن السن مجرد رقم..ومفيش بيننا فكرة الفرق في السن ومرتبطين ببعض للغاية".
مي سليم: زواجي الثاني استمر 10 أيام ولا مانع للزواج مرة أخرى
تحدثت الفنانة مي سليم عن حياتها الشخصية، قائلة: "تزوجت مرتين ولا مانع لدي في الزواج للمرة الثالثة"، متابعة: "مش قافلة باب الزواج والفكرة موجودة".
وأضافت: "زواجي الأول استمر لمدة عامين والثاني لمدة 10 أيام فقط"، متابعة:" الاختيار كان خاطئ من الاتجاهين وقرار الانفصال كان سريعا".