إيميلي بلانت بالأحمر وزيندايا أميرة على ريد كاربت حفل SAG Awards| شاهد

خطفت عدد من النجمات الأنظار على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز SAG Awards الذي تقيمه نقابة ممثلي الشاشة، في نسخته الـ 29، ويذاع عبر منصة نتفليكس، بعدما استحوذت الشركة العالمية على حقوقه.

وحضرت كل من إيميلي بلانت بفستان أحمر ملفت للأنظار، وزيندايا بفستان وردي اللون على طريقة الأميرات، وجوليا جارنر، وميشيل ويليامز بالأسود الأنيق، وآنا دي أرماس بفستان مختلف، وكيت بلانشيت بالأسود المميز في اللحظات الأخيرة قبل بدء الحفل.

وتواجدت من اللحظات الأولى على ريد كاربت SAG Awards الممثلة جيمي لي كرتيس التي تألقت بفستان أحمر، فيما خطفت جينا أورتيجا الأنظار قبل صعودها على المسرح الليلة، وغيرهن من نجمات الدراما والسينما.

ترشيحات SAG Awards

ومن المتوقع أن يحصل فيلم Everything Everywhere All at Once على جائزة أفضل آداء جماعي هذا العام، فيما تقترب بطلته ميشيل يوه من جائزة أفضل ممثلة، رغم المنافسة القوية مع كيت بلانشيت التي تفوقت في اختيارات النقاد وجولدن جلوب والبافتا.

وينافس أيضا الممثل بريندان فريزر بقوة على جائزة أفضل ممثل عن بطولة فيلم The Whale، وفرصه متساوية جدا مع أوستن بتلر، وكولين فيريل، في حفل SAG Awards الليلة.