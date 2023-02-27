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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقوة 5.5 ريختر.. زلزال خطير يضرب منطقة سولاويسي في إندونيسيا

زلزال
زلزال

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأثنين، عن وقوع زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب منطقة سولاويسي في إندونيسيا.

وكان قد أعلن المركز، يوم الأحد، عن وقوع زلزال جديد في مدينة البستان في محافظة كهرمان مرعش بـ تركيا.

وأشار إلي أن قوة الزلزال بلغت 4 درجات علي مقياس ريختر.

وعلى جانب آخر، ضرب زلزال بلغت شدته 4.3 درجة على مقياس ريختر مقاطعة "راجكوت" بولاية "جوجارات" شمال غربي الهند.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل في الهند، في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها قناة "إن دي تي في" الهندية، إن الهزة الأرضية وقعت بعد ظهر اليوم الأحد على عمق 10 كيلو مترات وعلى بعد 270 كيلومترا من مقاطعة "راجكوت".

وأضاف المركز أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

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