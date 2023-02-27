عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على جوائز SAG Awards للأعمال الدرامية لعام 2023

أبطال مسلسل Abbott
أبطال مسلسل Abbott Elementary

أقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز SAG Awards الذي تقيمه نقابة ممثلي الشاشة، في نسخته الـ 29، ويذاع عبر منصة نتفليكس، بعدما استحوذت الشركة العالمية على حقوقه.

 

 

وتواجدت من اللحظات الأولى على ريد كاربت  SAG Awards الممثلة جيمي لي كرتيس التي تألقت بفستان أحمر، فيما خطفت جينا أورتيجا الأنظار قبل صعودهن على المسرح الليلة، وغيرهن من نجمات الدراما والسينما.

 

وجاءت جوائز SAG Awards للأعمال الدرامية هذا العام على النحو التالي: 

 

أفضل أداء جماعي في مسلسل دراما أو كوميدي

Stranger Things

 

أفضل مسلسل دراما 

The White Lotus

 

أبطال The White Lotus

 

 أفضل ممثل 

جيسون بيتمان “Ozark”

 

جيسون بيتمان

 

أفضل ممثلة

جينيفر كوليدج  “The White Lotus”

 

 

أفضل مسلسل كوميدي 

Abbott Elementary

 

أبطال مسلسل Abbott Elementary

 

أفضل ممثل كوميدي 

 

جيريمي ألين وايت  “The Bear”

 

 

أفضل ممثلة كوميدية

 

جين سمارت  “Hacks”

 

 

أفضل ممثل في مسلسل قصير

 

سام إليوت , “1883”

 

 

أفضل ممثلة في مسلسل قصير 

جيسيكا تشاستين عن George & Tammy

 

SAG Awards جوائز SAG نتفليكس Stranger Things منصة نتفليكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

بملابس ملفتة .. زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بجمالها

رجعت تاني.. هبوط مفاجيء في أسعار البيض اليوم بالاسواق

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

مرتضي منصور يقضي فترة الحبس 13 شهرا في هذه الحالة

عاجل..مفاجأة مدوية حول مصير أمير مرتضي منصور مع الزمالك

من أجل التجنيس.. هروب لاعبي الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوي إلى قطر

انخفاض تاريخي لـ عيار 21.. فرصة غير مسبوقة لشراء الذهب.. شاهد

موضوعات متعلقة

إيميلي بلانت بالأحمر وزيندايا أميرة على ريد كاربت حفل SAG Awards| شاهد

جيمي لي كرتيس وجينا أورتيجا.. إطلالات النجمات على ريد كاربت SAG Awards

ترشيحاتنا

بث مباشر.. الإمارات تستعد لإطلاق أطول مهمة عربية إلى الفضاء

بعد إصابة لاعبة رياضية شهيرة.. تحذير من حمي البحر المتوسط ودمور العضلات.

حسن شاكوش: بقيت أقرف من التيك توك بسبب الأشكال اللي عليه .. ڤيديو

حقوق القاهرة تنظم ندوة لحماية البيانات الشخصية للوقاية من التهديد والابتزاز الإلكتروني

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

بادروا بالأعمال سبعا.. علي جمعة يوضح فضل 5 عبادات في نهار شعبان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

.سمير الفيل لـ صدى البلد|سعد عبدالرحمن اهتم بالشعراء الصعاليك وسنفتقد وجوده

قبل انتهاء الشتاء..طرحة أو شال من الذهب للبيع مقابل 51 مليون دينار

حتحول جسمك لألة حرق..3 مشروبات سريعة المفعول لنسف وحرق الدهون العنيدة

إيميلي بلانت بالأحمر وزيندايا أميرة على ريد كاربت حفل SAG Awards| شاهد

فيديو

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

تكلفة إجراءات الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحية الشهادة وتأثيرها على إتمام القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ