تعرف على جوائز SAG Awards للأعمال الدرامية لعام 2023

أقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز SAG Awards الذي تقيمه نقابة ممثلي الشاشة، في نسخته الـ 29، ويذاع عبر منصة نتفليكس، بعدما استحوذت الشركة العالمية على حقوقه.

وتواجدت من اللحظات الأولى على ريد كاربت SAG Awards الممثلة جيمي لي كرتيس التي تألقت بفستان أحمر، فيما خطفت جينا أورتيجا الأنظار قبل صعودهن على المسرح الليلة، وغيرهن من نجمات الدراما والسينما.

وجاءت جوائز SAG Awards للأعمال الدرامية هذا العام على النحو التالي:

أفضل أداء جماعي في مسلسل دراما أو كوميدي

Stranger Things

أفضل مسلسل دراما

The White Lotus

أبطال The White Lotus

أفضل ممثل

جيسون بيتمان “Ozark”

جيسون بيتمان

أفضل ممثلة

جينيفر كوليدج “The White Lotus”

أفضل مسلسل كوميدي

Abbott Elementary

أبطال مسلسل Abbott Elementary

أفضل ممثل كوميدي

جيريمي ألين وايت “The Bear”

أفضل ممثلة كوميدية

جين سمارت “Hacks”

أفضل ممثل في مسلسل قصير

سام إليوت , “1883”

أفضل ممثلة في مسلسل قصير

جيسيكا تشاستين عن George & Tammy