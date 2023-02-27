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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتوة التيك توك|بعد قليل بدء إعادة محاكمة لوشا في قضية خطف

لوشا
لوشا

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة البلوجر محمد عبد الحميد ويدعى لوشا، المتهم في قضية خطف والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة 10 سنوات.

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لوشا  فتوة التيك توك

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ألقت القبض على البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ لوشا  فتوة التيك توك في أحد الكمائن بشبرا لاتهامه في قضية سابقة بالخطف بالقوة  وينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجريمة .

تبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.

وتنص المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصبح عقوبة الخطف تتمثل في الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف وفي حالة خطف أحد الاشخاص بالتحايل أو بالإكراه فإن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الأقل، ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف فإن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل المدة حتى 20 عاما، بينما في حالة خطف طفل أو في حالة خطف أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى أو هتك عرض فإن العقوبة تتمثل في الإعدام.

لوشا لوشا فتوة التيك توك

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