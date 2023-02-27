عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهاية المرض القاتل.. اعتماد أول لقاح للسرطان| تفاصيل

لقاح
لقاح

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس سابقا، إن الله سبحانه وتعالي أعطانا هبة مقاومة الأمراض والتي تكون عن طريق الجهاز المناعي، ومن أجل حماية هذا الجهاز تم اعتماد أول لقاح للسرطان، والذي تم إنتاجه من قبل شركة أمريكية لديها خبرة كبيرة فى استخدام اللقاحات، خاصة من نظام الهندسة الوراثية التي تقوم بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وجهة النظر فى هذا اللقاح أنه بعض الناس التي تعاني من سرطان الجلد عندما يتناولون العلاجات الأولية يكون هناك فرصة لارتجاع هذا الورم مرة أخرى، وكان بالفعل يتم إعطاء أدوية مناعية من أجل منع الرجوع للورم، ولكن اللقاح الجديد هو لقاح شخصي يتم عمله لكل شخص لديه هذا الورم، وبالتالي يبدأ فى أخذ جزء من الورم ويبدأ فى تحليله ويكون له الأر إن أي الخاص به.

وتابع أن الخلايا تبدأ تنتج أجسام مضادة لهذا الورم وبالتالي لا يعود مرة أخري، لافتا إلى أن هذا اللقاح للأشخاص الذين قاموا بعمليات استئصال الورم وتخوف من ارتجاعه مرة أخرى.
 

الدكتور أشرف عقبة الجهاز المناعي إعتماد أول لقاح ل السرطان لقاح ل السرطان نظام الهندسة الوراثية أدوية مناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

اشتري شبكتك فورًا|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع المستمر

عاجل..مفاجأة مدوية حول مصير أمير مرتضي منصور مع الزمالك

عالم الزلازل الهولندي يحذر المنطقة العربية من هزة أرضية مدمرة.. ما القصة؟| صور

مرتضي منصور يقضي فترة الحبس 13 شهرا في هذه الحالة

5 أيام.. بشرى سارة بشأن أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

ترشيحاتنا

متى تبدأ ليلة النصف من شهر شعبان 2023.. الإفتاء: مغرب الاثنين والصيام الثلاثاء

اقتران القمر بالمريخ اليوم.. هل يحدث زلزال جديد بسببه؟

سعر صرف الريال السعودي اليوم الاثنين 27-2-2023

التقديم لسه شغال.. 30 ألف وظيفة جديدة بوزارة التربية والتعليم

لراغبي الاستثمار.. البترول تحدد 6 اشتراطات لإنشاء مستودعات البوتاجاز| تفاصيل كاملة

دعاء لأمي في شعبان.. بـ10 كلمات يشفيها الله ويعافيها من كل مرض وبلاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدت بصرها.. 10 صور تكشف عن البلوجر سارة قبل الحادث

الفراخ أولًا والبيض والأرز ثانيًا| موجة انخفاضات في الأسعار قبل رمضان

بالبرتقالي اللافت.. ملك قورة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة | شاهد

.سمير الفيل لـ صدى البلد|سعد عبدالرحمن اهتم بالشعراء الصعاليك وسنفتقد وجوده

فيديو

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

تكلفة إجراءات الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحية الشهادة وتأثيرها على إتمام القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ