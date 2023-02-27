نهاية المرض القاتل.. اعتماد أول لقاح للسرطان| تفاصيل

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس سابقا، إن الله سبحانه وتعالي أعطانا هبة مقاومة الأمراض والتي تكون عن طريق الجهاز المناعي، ومن أجل حماية هذا الجهاز تم اعتماد أول لقاح للسرطان، والذي تم إنتاجه من قبل شركة أمريكية لديها خبرة كبيرة فى استخدام اللقاحات، خاصة من نظام الهندسة الوراثية التي تقوم بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وجهة النظر فى هذا اللقاح أنه بعض الناس التي تعاني من سرطان الجلد عندما يتناولون العلاجات الأولية يكون هناك فرصة لارتجاع هذا الورم مرة أخرى، وكان بالفعل يتم إعطاء أدوية مناعية من أجل منع الرجوع للورم، ولكن اللقاح الجديد هو لقاح شخصي يتم عمله لكل شخص لديه هذا الورم، وبالتالي يبدأ فى أخذ جزء من الورم ويبدأ فى تحليله ويكون له الأر إن أي الخاص به.

وتابع أن الخلايا تبدأ تنتج أجسام مضادة لهذا الورم وبالتالي لا يعود مرة أخري، لافتا إلى أن هذا اللقاح للأشخاص الذين قاموا بعمليات استئصال الورم وتخوف من ارتجاعه مرة أخرى.

