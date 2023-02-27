رقم غير مسبوق.. التموين: 403 معارض أهلا رمضان فى مختلف المحافظات

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن القيادة السياسية حريصة على المخزون الإستراتيجي والتوسع فى المخازن الاستراتيجية للسلع وملف الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن التوجيهات كانت بفتح معارض اهلا رمضان منذ شهر يناير، وتم الوصول إلى حوالي 403 معارض فى مختلف محافظات الجمهورية، وهو يعتبر رقم غير مسبوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن معارض أهلا رمضان تصل للقري والمناطق والمراكز، إلى جانب توافر الشوادر فى أى مكان بالمحافظات، بجانب القوافل والسيارات المتنقلة التي تجوب بعض المحافظات بالأسعار المخفضة والسلع الاستراتيجية الهامة.

وتابع أن وزارة التموين لديها استراتيجية من المخزون والاستهلاك، كما انه يتم توفير مخزون استراتيجي دائما لمدة ستة أشهر، لافتا إلى أنه تتوافر فى المعارض سلع من السكر والأرز والزيت والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن، إلى جانب الخضروات فى المراكز الخاصة بالوزارة بتخفيض من 20 إلى 30%.