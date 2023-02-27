دراسة تكشف أفضل وقت لممارسة العلاقة الزوجية خلال يومك

العلاقة الزوجية من أكثر الأشياء التي تؤثر علي يومك، ولذلك كشفت دراسة أن افضل وقت العلاقة الزوجية في الصباح "لأن مستويات الطاقة لدينا هي الأعلى وتطلق الإندورفين في الجسم مما يجعلنا نشعر بالراحة طوال اليوم".

بينما يشير الاستطلاع إلى أن الوقت الأمثل لممارسة العلاقة هو 7:30 صباحًا، إذا لم تستيقظ مبكرًا بسبب الجدول الزمني الخاص بك، فلا يزال بإمكانك الحصول على فوائد ممارسة العلاقة الحميمة في الصباح وفقًا للنتائج. من قبل الباحثين. هذا لأنه ، كما لاحظوا ، تكون مستويات الطاقة أعلى بعد الراحة، مما يساهم في زيادة القدرة على التحمل وفقا لhealthline.

وفقًا للدراسة ، فإن العلاقة الزوجية في الصباح له أيضًا فائدة متزايدة تتمثل في خفض ضغط الدم ومستويات التوتر ، مما قد يؤدي إلى يوم أكثر سعادة وإنتاجية. على الرغم من أنك قد تفكر عادة في العلاقة كنشاط ليلي ، فقد حان الوقت لتبديل روتينك.