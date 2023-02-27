مأساة كبيرة.. ارتفاع أعداد وفيات مركب المهاجرين الغارقة في إيطاليا

أفادت وسائل إعلام إيطالية اليوم، الاثنين، بارتفاع حصيلة قتلى غرق مركب للمهاجرين قرب سواحل إيطاليا إلى 61.

انتشل خفر السواحل ورجال الإطفاء الإيطاليون عشرات الجثث بعد تحطم قارب خشبي للمهاجرين في أعقاب أمواج هائجة يوم الأحد بالقرب من الساحل الجنوبي للبر الرئيسي الإيطالي ، حسبما أفادت السلطات.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "آجي" إنه من بين الجثث جثة طفل يبلغ من العمر بضعة أشهر.

ونقلت إذاعة "راي" الرسمية عن سلطات ميناء لم تحددها قرب بلدة كروتوني الساحلية في كالابريا على أطراف شبه الجزيرة الإيطالية، أن القارب كان يقل أكثر من 100 مهاجر عندما واجه مشاكل عند الفجر في البحر الأيوني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية لابريس في وقت لاحق عن مسؤولين لم تحدد هويتهم من بين قوات الإنقاذ قولهم إنه ربما كان هناك ما يصل إلى 180 شخصا على متنها.

وقال التلفزيون الرسمي إن نحو 27 من الناجين وصلوا إلى الشاطئ بمفردهم على ما يبدو.

وتناثرت قطع خشبية من الحطام على الشاطئ في Steccato di Cutro، بالقرب من النقطة التي تحطم فيها القارب على ما يبدو.

وقال فينسينزو فوس، عمدة كروتوني، لمحطة تلفزيون راي التلفزيونية الحكومية: "إنها مأساة هائلة".

وكان القارب قد غادر تركيا وعلى متنه العديد من الركاب القادمين من أفغانستان وباكستان.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه في عام 2022، كان الأشخاص القادمون من تركيا يمثلون حوالي 15 في المائة من إجمالي الوافدين عن طريق البحر في إيطاليا، مشيرة إلى أن ما يقرب من نصف الأشخاص الذين وصلوا على طول هذا الطريق كانوا أشخاصا فارين من أفغانستان.

وغالبا ما تصل العديد من هذه القوارب، بما في ذلك المراكب الشراعية، إلى مساحات نائية من الساحل الجنوبي الطويل لإيطاليا دون مساعدة من خفر السواحل أو سفن الإنقاذ الإنسانية.

