هربت من جحيم زوجها.. نهاية مأساوية لـ أميرة في ترعة البدرشين

سيدة البدرشين.. صرحت جهات التحقيق في الجيزة، بدفن جثمان سيدة ثلاثينية لقيت مصرعها غرقا في ترعة بمدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

لقيت سيدة مصرعها غرقا بعد قفزها في إحدى الترع بنطاق مدينة البدرشين في الجيزة، وذلك إثر نشوب خلافات بينها وبين زوجها.

العثور على جثة سيدة في ترعة البدرشين

تلقت شرطة النجدة في الجيزة، بلاغا من الأهالي تضمن العثور على جثة سيدة طافية على سطح المياه في ترعة بمدينة البدرشين.

وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بالانتقال إلى مسرح الواقعة لبيان ملابساتها.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ورود إشارة من مستشفى البدرشين المركزي باستقبال جثة ثلاثينية إثر ادعاء غرق بإحدى الترع.

التحريات: سيدة البدرشين هربت من جحيم زوجها

وكشفت التحريات هوية السيدة حيث تبين أنها تدعى "أميرة.م.ا." تبلغ من العمر 30 سنة، أقدمت على التخلص من حياتها قفزاً في الترعة هربًا من سوء معاملة زوجها لها وقسوته معها.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، مصرع السيدة غرقا في المياه حيث تم استدعاء أسرتها لسماع أقوالهم حول ملابسات وفاتها وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.