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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص صدمته سيارة طائشة على الطريق الزراعي بالقليوبية

جثة
جثة

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثة شخص لقى مصرعه إثر صدمه من سيارة طائشة أثناء عبور طريق بنها القاهرة الزراعى في مدينة طوخ وفرت السيارة هاربة.

 وعقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من  مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغا بمصرع "ع . ح . ح"، 57 سنة، مقيم بمدينة طوخ، وذلك أثناء عبوره الطريق الزراعي صدمته سيارة طائشة.


وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارة إسعاف وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وجار البحث عن السيارة المتسببة في الحادث.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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