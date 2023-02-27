عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كانت بتلم الغسيل.. طالبة ثانوي سقطت من بلكونة شقتها بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوي العام مصرعها اثر سقوطها من بلكونة شقتها بدائرة قسم ثان بنها بالقليوبية، أثناء قيامها بلم الغسيل فأختل توزانها فسقطت على الأرض ولقيت وفاتها المنيه، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاه. 

ضبط عصابة للاستيلاء على البطاقات البنكية بالقليوبية

استخراج جثة شاب سقط في ترعة بالقليوبية بسبب حادث تصادم


وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من قسم ثان بنها، بورود بلاغ بوفاة طالبه تدعى ن. ا، بالصف الثانى الثانوى العام، أثناء قيامها بلم الغسيل من بلكونة شقتها بدائرة قسم ثان بنها، اختل توزانها فسقطت على الأرض ولقت مصرعها حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

القليوبية النيابة العامة الصف الثاني الثانوي تقرير الصفة التشريحية مصرع طالبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

عالم الزلازل الهولندي يحذر المنطقة العربية من هزة أرضية مدمرة.. ما القصة؟| صور

عاجل..مفاجأة مدوية حول مصير أمير مرتضي منصور مع الزمالك

مرتضي منصور يقضي فترة الحبس 13 شهرا في هذه الحالة

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

من أجل التجنيس.. هروب لاعبي الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوي إلى قطر

انخفاض تاريخي لـ عيار 21.. فرصة غير مسبوقة لشراء الذهب.. شاهد

موضوعات متعلقة

حقيقة بيع لحوم حمير داخل محل جزارة في القليوبية.. تفاصيل

تحرير 1308 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بالقليوبية

المشدد 7 سنوات لسائق بالشروع في قتل زميله بالقليوبية

ترشيحاتنا

تغيرات غامضة.. الدفاعات الجوية الروسية تنتقل إلى قيادة القوة الفضائية

اشتري شبكتك فورًا|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه 280 جنيهًا

سيد معوض يهاجم لاعبي الأهلي ويؤكد: صن داونز فريق شرس هجوميًا

بأسعار أقل من 50%.. تعرف على مشروع صيدليات الغلابة في الهند لمحاربة غلاء الأدوية

بقوة 5 ريختر.. زلزال جديد يضرب محافظة هامة في تركيا

دعم الوقود وصل إلي 66 مليار جنيه وقفز 290% خلال 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

.سمير الفيل لـ صدى البلد|سعد عبدالرحمن اهتم بالشعراء الصعاليك وسنفتقد وجوده

قبل انتهاء الشتاء..طرحة أو شال من الذهب للبيع مقابل 51 مليون دينار

حتحول جسمك لألة حرق..3 مشروبات سريعة المفعول لنسف وحرق الدهون العنيدة

إيميلي بلانت بالأحمر وزيندايا أميرة على ريد كاربت حفل SAG Awards| شاهد

فيديو

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

تكلفة إجراءات الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحية الشهادة وتأثيرها على إتمام القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ