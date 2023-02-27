كانت بتلم الغسيل.. طالبة ثانوي سقطت من بلكونة شقتها بالقليوبية

لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوي العام مصرعها اثر سقوطها من بلكونة شقتها بدائرة قسم ثان بنها بالقليوبية، أثناء قيامها بلم الغسيل فأختل توزانها فسقطت على الأرض ولقيت وفاتها المنيه، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاه.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من قسم ثان بنها، بورود بلاغ بوفاة طالبه تدعى ن. ا، بالصف الثانى الثانوى العام، أثناء قيامها بلم الغسيل من بلكونة شقتها بدائرة قسم ثان بنها، اختل توزانها فسقطت على الأرض ولقت مصرعها حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.