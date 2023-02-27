تعليم أسوان تتفقد مدارس المحافظة لمتابعة سير الحصص وحضور الطلاب

فى ضوء توجيهات عبد الكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بالمتابعة الدورية للمدارس تابع حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية منظومة العمل فى مدارس غرب النيل، وشملت جولته مدارس الشيخ القطب الابتدائية- الشيخ القطب الاعدادية- بنبان الثانوية الصناعية بنات- بنبان الثانوية المشتركة- الطاقة الشمسية الفنية) ، كما تفقد زراعة بعض الأشجار المثمرة في الفناء تنفيذاً لمبادرتى "اتحضر للاخضر" و"ازرع شجرة" في إطار الحفاظ على البيئة .

وفي مدرسة بنبان الثانوية المشتركة تفقد الفصول الدراسية وتابع استخدام الشاشات التفاعلية داخل الفصول وتطبيقها العملي للمناهج ، كما تابع مدرسة بنبان الطاقة الشمسية وتفقد الأنشطة العملية للطلاب والتدريب على تركيب الألواح الشمسية ، وتفقد لوحات الطاقة الشمسية بقدرة 5 كيلو وات والتي تستخدمها المدرسة لأغراض غير تعليمية لتوليد الكهرباء من تصميم شركة الكازار أعلى سطح المدرسة.

منظومة التعليم

فيما تابعت غنية محمد على مدير إدارة اسوان التعليمية منظومة التعليم بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات ، محمد محمود رئيس قسم العلاقات العامة حيث تفقدت الفصول الدراسية وعددها ١٥ فصل بإجمالى عدد الطلاب ٦٥٠ طالبة ، كما تفقدت المعامل والفناء وتأكدت من مستوى نظافة الفناء والفصول ، وإعداد الجدول وتوزيع الأنصبة على السادة المعلمين بالمدرسة وعدداً من الأنشطة وشاهدت عروضاً للطالبات ضمن استعداد المدرسة لمبادرة كن إيجابياً، مع أطيب تمنياتها بدوام التوفيق والنجاح.

المبدعين والمتميزين

وفى نفس السياق قام حسن الرحلاوى مدير إدارة إدفو التعليمية بتفقد مدرستى سليمان على الثانوية المشتركة ومدرسة السيدة خديحة الثانوية بنات ، حيث تابع دفاتر الحضور والانصراف وانضباط العاملين ، وتفقد المبنى ونظافة دورات المياه والفناء ، مع متابعة العملية التعليمية داخل الفصول ، وتوزيع وجبة التغذية بالسيدة خديجة .

وكان قد شهد عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان احتفالية تكريم الطلاب المبدعين والمتميزين بالمسابقة العالمية للبرمجيات "المبرمج الصغير"، بقاعة المؤتمرات بمدرسة التجارة المتقدمة خمس سنوات بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، وخالد عبدالحفيظ رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة شباب مصر للتنمية، وممدوح عبد الله مدير مركز مهارتى للتدريب ، ومعتز منير مدير إدارة المشاركة المجتمعية ، بجانب عدد من القيادات التعليمية بالمديرية.