"عمل برا الصندوق" .. كندة علوش تشيد بمسلسل "بالطو"

أشادت الفنان كندة علوش بمسلسل “بالطو” من خلال تغريدة عبر حسابه بتويتر.

وكتبت كنة علوش :"‏تحية لكل صناع ⁧‫#مسلسلبالطو‬⁩ على المسلسل الممتع الذكي المختلف.. موضوع جديد وطرح ذكي وخفيف الدم إخراج جذاب وعصري موسيقى ممتعة.. تمثيل أكثر من رائع بداية من بطل العمل الاكتشاف ⁧‫#عصامعمر‬⁩ مروراً بكل الأبطال.. (كاستينغ رائع) حقيقي عمل برا الصندوق مختلف عن السائد مسلي ممتع وجذاب".

أكد الفنان الشاب عصام عمر استعداده لموسم رمضان القادم بالمشاركة في عملين دفعة واحدة.

تابع عصام في تصريح خاص لصدى البلد أنه يشارك في موسم رمضان في مسلسلين الأول بعنوان بطن الحوت مع الفنان محمد فراج وباسم سمرة وسماح أنور والثاني مسلسل تغير جو مع الفنانة الكبيرة منة شلبي.

تفاصيل مشاركة عصام عمر في بالطو

ويشارك حاليا عصام عمر في بطولة مسلسل بالطو مع عدد كبير من النجوم ومنهم محمد محمود ومحمد لطفي ومحمود البزاوي وعارفة عبد الرسول.

مسلسل بالطو يتصدر نسب المشاهدة



تمكن مسلسل بالطو من تصدر نسب المشاهدة فى مصر عبر منصة watch it ، حيث احتل العمل المركز الاول من أصل 10 مراكز هم الاعلي فى قائمة المشاهدة.

وأحتل بالطو المركز الاول بعد طرح سادس حلقاته ، بعدما كان يحتل مسلسل الاصلي هذة المرتبة خلال الفترة الماضية .

أبطال مسلسل بالطو

يشارك في مسلسل "بالطو" مجموعة من الفنانين على رأسهم محمود البزاوي ومحمد محمود وعصام عمر، إلى جانب كل من محمود حافظ وعارفة عبد الرسول ومحمد رضوان ومريم الجندي، تأليف أحمد عاطف وإخراج عمر فؤاد.