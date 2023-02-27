تعرف على أول الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية

تحدد أول المتأهلين إلى بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وبات أوراوا ريدز الياباني أول المتأهلين إلى بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية، بعدما ضرب الهلال السعودي موعدا معه في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا.

واكتسح الهلال السعودي نظيره الدحيل القطري بنتيجة 7-0، مساء أمس، الأحد، على ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة، بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليتأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة أوراوا.

كيف ضمن أوراوا التأهل لكأس العالم للأندية 2023؟

ضمن أوراوا فرصة التأهل لكأس العالم للأندية حال تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، بصفته بطل القارة، وفي هذه الحالة سيشارك المتوج بقلب دوري روشن السعودي، بصفته ممثلا للبلد المضي.

أما إذا خسر أمام الهلال فسيشارك بصفته وصيف آسيا، حيث سيشارك الهلال ممثلا عن البلد المضيف، ويلعب أوراوا بصفته ممثل آسيا كونه أنهى مشواره وصيفا، مثلما حدث مع الأهلي والوداد النسخة الماضية.

ومن المقرر، أن يواجه الهلال السعودي نظيره أوراوا ريدز ذهابًا في السعودية يوم 29 أبريل على أن تكون العودة يوم 6 مايو المقبل.