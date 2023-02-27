تكريم الأطباء البيطريين بسيناء لاجتيازهم الدورة التدريبية حول مرض أنفلونزا الطيور

كرم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة عددا من الأطباء البيطريين الذين اجتازوا دورة الاستعداد والسيطرة علي مرض أنفلونزا الطيور لدول الشرق الأدني وشمال أفريقيا، بحضور الدكتورة عبير حجاب مدير مديرية الطب البيطري؛ حيث ناقش المحافظ الأطباء حول مدى الاستفادة من هذه الدورة في المحافظة؛ حيث تناول الأطباء في حديثهم عن التعريف بمرض انفلونزا الطيور والخواص المسببة للمرض ومدي انتشاره ومحاولة السيطرة عليه، والالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية عند سحب العينات الي جانب دراسة تحور المرض عبر السنوات وأهمية تفعيل وتوعية المجتمع بأهمية الابلاغ عن أي اشتباه لانفلونزا الطيور باعتبارها مرض مشترك.



عقدت الدورة بمركز التعليم الافتراضي للشرق الادني وشمال أفريقيا التابع للمكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع مركز الطوارئ للامراض العابرة للحدود اكتا مصر في الفترة من ٢٠٢٣/١/١٤ وحتي ٢٠٢٣/٢/٢٤..