عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم الأطباء البيطريين بسيناء لاجتيازهم الدورة التدريبية حول مرض أنفلونزا الطيور

تكريم الأطباء بعد
تكريم الأطباء بعد اجتياز دورة انفلونزا الطيور

كرم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء   اليوم،  بمكتبه بديوان عام المحافظة عددا من الأطباء البيطريين الذين اجتازوا دورة الاستعداد والسيطرة علي مرض أنفلونزا الطيور لدول الشرق الأدني وشمال أفريقيا، بحضور الدكتورة عبير حجاب مدير مديرية الطب البيطري؛ حيث ناقش  المحافظ  الأطباء حول مدى الاستفادة من هذه الدورة في المحافظة؛ حيث تناول الأطباء في حديثهم عن التعريف بمرض انفلونزا الطيور والخواص المسببة للمرض ومدي انتشاره ومحاولة السيطرة عليه، والالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية عند سحب العينات الي جانب دراسة تحور المرض عبر السنوات وأهمية تفعيل وتوعية المجتمع بأهمية الابلاغ عن أي اشتباه لانفلونزا الطيور باعتبارها مرض مشترك.


عقدت الدورة بمركز التعليم الافتراضي للشرق الادني وشمال أفريقيا التابع للمكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع مركز الطوارئ للامراض العابرة للحدود اكتا مصر  في الفترة من ٢٠٢٣/١/١٤ وحتي ٢٠٢٣/٢/٢٤..

txt

برنامج تدريبي طموح للعاملين بالوحدات السكانية في مراكز شمال سيناء

سيناء الطب البيطري تكريم اطباء انفلونزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن خليفة مرتضى منصور في الزمالك

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

ضبطت معه قميص نوم.. مأساة صيدلانية في دعوى طلاق أمام محكمة التجمع الخامس

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

اشتري شبكتك فورًا|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع المستمر

بعد الإفراج عن الأعلاف.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

طلب عاجل من مدرب منتخب مصر لـ اتحاد لكرة | خاص

مش عارف يرجع مصر من 36 سنة.. عمر سافر العراق والأوراق تمنع عودته

ترشيحاتنا

مدبولي لرئيس الوزراء القطري : علاقات بلديَنا قديمة وراسخة ومجالات كثيرة لتعزيزها

رئيس وزراء قطر لمدبولي: عقد منتدى الأعمال بين البلدين فرصة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون

وزير خارجية تركيا: تطور العلاقات مع مصر سيكون له فائدة كبيرة للطرفين

ميسي يجبر باريس سان جيرمان على التعاقد مع محمد صلاح

الكاف يحدد موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز بجنوب إفريقيا

الناجي الوحيد رضيع عمره 15 يوما .. انهيار عقار بالجمرك في الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 أطعمة يومية تمنع أمراض القلب| موجودة في كل بيت

خطوبة أديل وريتش بول وتستعد للزواج خلال الصيفl شاهد أبرز صورهما

بتعليق صادم من الفنانة | ظهور جديد لـ حلا شيحة بدون حجاب

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تأثير الزواج على القلب.. تفاصيل

فيديو

المحجبة المقهورة.. هجوم عنيف على منى زكي بسبب شخصيتها في تحت الوصاية

أبرزهن ياسمين صبري وصافيناز.. نجمات ظهرن بإطلالة محتشمة

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ