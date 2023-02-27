من طراز شاهد.. الدفاع الأوكرانية تسقط 11 طائرة مسيرة إيرانية الصنع

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن قواتها أسقطت خلال الليل 11 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، كما أكدت الدفاع الأوكرانية مقتل ضابط في خدمات الطوارئ في خميلنيتسكي.

وكان مسؤولون أمريكيون حذروا في وقت سابق، من أن إيران تستخدم الحرب في أوكرانيا كنقطة انطلاق لوضع نفسها كمركز لبيع طائرات بدون طيار رخيصة وقاتلة، حسب “جارديان” البريطانية.

وقال محللون في وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية إنهم تتبعوا انتقال إيران من مورد إقليمي للطائرات بدون طيار يقتصر على الشرق الأوسط ، إلى أن تصبح "أهم داعم عسكري لموسكو".

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن طهران تعمل بشكل سريع على تحسين فعالية طائراتها بدون طيار من خلال استخدامها في العالم الحقيقي في أوكرانيا.

وشارك المسؤولون الأمريكيون شاركوا معلومات رفعت عنها السرية تشير إلى أن هجمات الطائرات بدون طيار التي نفذتها إيران في الشرق الأوسط كانت "متطابقة في جميع السمات المهمة" مع تلك التي شنتها روسيا في أوكرانيا.