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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 21 من العاملين المقصرين للتحقيق بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمركز منيا القمح ومدينة الصالحية الجديدة وقرية الشوبك بالزقازيق لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم  تواجد ٩ من العاملين بمقر الإدارة التعليمية بمدينة الصالحية الجديدة التابعة لمديرية التربية والتعليم وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

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كما تبين عدم تواجد ٣ من العاملين بمقر  جمعية الشوبك الزراعية التابعة لإدارة الزقازيق الزراعية  وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد  ترك العمل وعدم تواجد ٢ من العاملين بمقر جمعية الإصلاح الزراعي  بمركز منيا القمح التابعه لمنطقه الاصلاح الزراعي بالزقازيق  وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وكذلك عدم قيام مسؤول السجلات بالتسديد بما يُفيد الغياب قرين ٧ من العاملين بالجمعية.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم

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