بسبب التهديدات على الحدود .. إجراءات عاجلة من بيلاروس للرد ضد العدوان

قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الإثنين، إن القوات البيلاروسية يجب أن تكون جاهزة للرد على العدوان.

إجراءات الرد علي العدوان

وقال لوكاشينكو، في اجتماع مع السلطات البيلاروسية: "يجب علينا جميعًا أن نرى أي اعتداء طفيف على دولتنا على حدود بلادنا من أجل اتخاذ إجراءات الاستجابة المناسبة".

كما طلب رئيس بيلاروس وصفًا للوضع السياسي والعسكري الداخلي في بيلاروس في الظروف الحالية.

ولفت الانتباه إلى حقيقة أنه يجب ضمان الانضباط بشكل خاص على الحدود.

كما أشار إلى أن "كل فرد يجب أن يهتم بشؤونه الخاصة".

وقال لوكاشينكو: "لدينا عدد كبير من الأشخاص يرتدون الزي العسكري. جميعهم مسلحون. هؤلاء أشخاص تم شحذهم للدفاع عن وطنهم. نحن بحاجة إلى استخدام هذا. الانضباط والوفاء بواجباتنا، خاصة على الحدود".