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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنهاء الحرب.. الغرب يوجه انذاره الأخير لـ زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قالت صحيفة “بيلد” الألمانية، نقلاً عن مصادر في حكومتي ألمانيا وأمريكا، إن الدول الغربية قد تمارس ضغوطًا على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للتفاوض مع روسيا إذا لم تكن هناك نتائج عسكرية مهمة بحلول الخريف. 

وأوضحت  “بيلد”، نقلا عن المصادر، أن "هذا يتعلق بالضغط على كييف لبدء مفاوضات مع موسكو وتهيئة ظروف واضحة لما يجب أن تفعله أوكرانيا قبل أن يشتد هذا الضغط”.

الغرب يوجه انذاره الأخير لـ زيلينسكي

وقالت إن “الدول الغربية تؤكد شفهيًا أن دعم كييف سيستمر طالما كان ذلك ضروريًا، ولكن في المحادثات غير الرسمية هناك مناقشة حول إنذار نهائي لـ زيلينسكي”.

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وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن قادة فرنسا وألمانيا، إيمانويل ماكرون وأولاف شولتس، حثوا زيلينسكي على بدء مفاوضات مع روسيا.

أمريكا فرنسا روسيا موسكو أوكرانيا المانيا زيلينسكي كييف

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