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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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زلزال مدمر يضرب تركيا من جديد | تفاصيل

مذيع موقع صدى البلد
مذيع موقع صدى البلد أحمد زهران

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن ضرب زلزال جديد دولة تركيا، وحجم الإصابات التي سببها الزلزال.

شاهد الفيديو:

ضرب زلزال جديد بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، مدينة ملاطية التركية، وأسفر الزلزال حتى الآن وفق ما تم إعلانه عن مقتل أحد المواطنين واصابة 69 شخص. 

وأكد رئيس هيئة الكوارث التركية، على أن الزلزال اللي وقع اليوم في ملاطية، قتل أحد المواطنين وأصاب 69 شخص، حسبما أفادت صحيفة “يني شفق” التركية.

بينما أكد وزير التعليم التركي محمد أوزر، إن زلزال ملاطية اليوم أسفر أيضاً عن انهيار 22 مبنى، وإدارة الكوارث والطوارئ التركية، أعلنت في وقت سابق، عن انهيار عدد من الأبنية بسبب الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية.

وعرضت وسائل إعلام تركية محلية، عدة فيديوهات ومشاهد مفزعة عن انهيار عقارات كاملة نتيجة للهزات التي أحدثها الزلزال.

شاهد الفيديو:

زلزال جديد دولة تركيا مدينة ملاطية مدينة ملاطية التركية انهيار عقارات صحيفة “يني شفق” التركية

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