زلزال مدمر يضرب تركيا من جديد | تفاصيل

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن ضرب زلزال جديد دولة تركيا، وحجم الإصابات التي سببها الزلزال.

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ضرب زلزال جديد بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، مدينة ملاطية التركية، وأسفر الزلزال حتى الآن وفق ما تم إعلانه عن مقتل أحد المواطنين واصابة 69 شخص.

وأكد رئيس هيئة الكوارث التركية، على أن الزلزال اللي وقع اليوم في ملاطية، قتل أحد المواطنين وأصاب 69 شخص، حسبما أفادت صحيفة “يني شفق” التركية.

بينما أكد وزير التعليم التركي محمد أوزر، إن زلزال ملاطية اليوم أسفر أيضاً عن انهيار 22 مبنى، وإدارة الكوارث والطوارئ التركية، أعلنت في وقت سابق، عن انهيار عدد من الأبنية بسبب الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية.

وعرضت وسائل إعلام تركية محلية، عدة فيديوهات ومشاهد مفزعة عن انهيار عقارات كاملة نتيجة للهزات التي أحدثها الزلزال.