قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، إن النقد السياسي للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي يتزايد في أوكرانيا، حيث يتهمه السياسيون المعارضون بالتركيز المفرط للسلطة.

وأوضحت أن الحرب لم تغير شيئا في موقف زيلينسكي واستخدامه لأساليب معقدة في الإدارة وكذلك في العمليات التي تتراكم بشكل معاكس لرغباته: زيلينسكي يفضل العموميات ويتجاهل التفاصيل، ويحب الاعتماد على دائرة داخلية من الأصدقاء الموثوق بهم.

وحتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية، أعلنت عضو البرلمان ليزيا فاسيلينكو أن أوكرانيا وقعت رهينة عند زعيم وطني لا يعرف كيف يفكر بشكل استراتيجي.

وحسب "بوليتيكو، قال البرلماني الأوكراني نيكولاي كنيازيتسكي: "أصبح زيلينسكي رئيسا للدولة وهو يفتقد للخبرة السياسية وللخبرة في إدارة مؤسسات الدولة. كان يعتقد أنه كان من السهل جدا إدارتها. يتخذ القرارات، ويجب عليه تنفيذها وعندما يحدث خطأ ما، كان رد فعله دائما هذا خطأ أسلافي في الحكم. يجب زجهم في السجن".

وأوضح أن زيلينسكي ينتمي لنمط السياسيين الشعبويين ويتمتع بكل النواقص الموجودة لدى هذا النوع من السياسيين.