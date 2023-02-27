استشاري أسري: 7 مستويات لتحقيق الهدوء النفسي

قالت الدكتورة هدى طاهر، استشاري أسري، إن الأشخاص الذين يفتقدون الهدوء النفسي يحتاجون إلى مراجعة مجموعة من القيم الخاصة تتمثل في العلاقة الروحانية مع الله، ثم الاهتمام بالحالة الصحية بإجراء بعض التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي.

وأضافت “طاهر”، خلال لقائها ببرنامج “الستات” المذاع على قناة “النهار” الفضائية، أن الملاحظات والرغبات التي نرغب في تحقيقها يحقق أيضا السلامة النفسية.

وأوضحت استشاري أسري، أنه بعد الرعاية الصحية والروحانية مع الله والعمل على تحقيق الأمنيات، يأتي الاهتمام بدائرة الأسرة والأصدقاء، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالعمل، وآخر المستويات هو السابع ويتضمن الاهتمام بالماديات الخاصة بالشخص.