إطلالة جريئة.. نانسي عجرم تثير الجدل بظهورها | شاهد

نشرت المطربة نانسي عجرم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت نانسي عجرم، مرتديه جمبسوت قصير ولافت باللون الابيض، وتميز الجمبسوت بتصميم جريء ومختلف ليبرز عن جمالها واناقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نانسي عجرم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نانسي عجرم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور نانسي عجرم