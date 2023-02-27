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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. مكتب زيلينسكي يعترف باحتمالية اختفاء أوكرانيا من الخريطة

أوكرانيا
أوكرانيا

قال ميخائيل بودولياك، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، إن أوكرانيا قد تختفي كدولة في غضون سنوات قليلة بدون النصر، وبدون حدود عام 1991.

أوكرانيا ستختفي في غضون سنوات قليلة

وحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية، قال بودولياك: "لا يمكننا أن نكرر ما حدث في عام 2014. لأننا حينها لن نكون موجودين. في هذه الحالة، يجب أن نعترف بعجزنا ونقول إننا خسرنا. لأنه بدون نصر، وبدون حدود عام 1991، أوكرانيا ستختفي في غضون سنوات قليلة ولن يعود الناس ولن يكون هناك مال ولن يدعمنا أحد".

وأضاف بودولياك أن الأوكرانيين يجب أن يكونوا مستعدين لمواصلة القتال.

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وفي وقت سابق من اليوم، هدد  بودولياك، الصين برد فعل صارم على إمدادات الأسلحة المحتملة لروسيا.

وقال بودولياك في مقابلة مع قناة “دوم” التلفزيونية، متطرقًا إلى موضوع خطة السلام الصينية: "إذا بدأت دولة ما في نقل المعدات إلى روسيا، فمن الضروري أن نرد بطريقة ما بقوة مع هذا الأمر".

وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الصين من عواقب إمداد موسكو بالأسلحة.

أوكرانيا روسيا موسكو بودولياك

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