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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة: إقامة منتدى الأعمال المصري القطري في الربع الثاني من العام الجاري

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل زيارة رئيس الحكومة لدولة قطر، مؤكدا:" زيارة رئيس الوزراء لقطر تعد الأولى منذ 10 سنوات".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،:"  هناك حفاوة كبيرة من أمير قطر بالوفد المصري، ومشيرا إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر ستشهد  زيادة كبيرة في مختلف القطاعات.

ولفت إلي أن زيارة رئيس الوزراء لقطر من أجل زيادة التوسعات القطرية الاستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة، متابعا:"الجالية المصرية في قطر تبلغ 192 ألف مواطن، ويشاركون في مختلف مناحي الحياة بقطر، كما ان الشيخ تميم أمير قطر أشاد بجهود الجالية المصرية وما يقدمونه في قطر.

وأوضح أن مجتمع الأعمال بين الجانب المصري القطري سيكون في الربع الثاني من هذا العام ومن المتوقع عقده في أبريل أو مايو، وهذا المجتمع سيناقش العديد من التسهيلات التي تنتظر المستثمرين القطريين والمصريين.
 

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