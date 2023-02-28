منة فضالي بالحجاب على بوستر مسلسل سره الباتع .. صور

تشارك الفنانة منة فضالي، في بطولة مسلسلين جديدين للعرض في شهر رمضان المقبل، الأول جعفر العمدة مع محمد رمضان وتجسد خلاله شخصية نرجس، وهى إحدى زوجاته، والثاني "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف وتجسد في أحداثه شخصية فاطمة، ورغم اختلاف طبيعة الشخصيتين تمامًا إلا أن العامل مشترك هو ظهور منة مرتدية الحجاب في العملين.

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصرياً على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنه، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

سره الباتع

أما مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، هالة صدقي، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.

وعرض لـ منة فضالي مؤخرا، مسلسل "مشوار الونش" من 45 حلقة، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالي، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمي جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين.